Тигры съели верующего на пути в храм

TOI: В Индии тигры съели 31-летнего верующего, который шел в храм

В Индии тигры растерзали верующего, который отправился в храм на территории национального парка Рантхамбор, штат Раджастхан. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

31-летний Лохадкья из деревни Шьямпура ушел в храм Качида-Мата, расположенный в Рантхамборе, в четверг, 20 февраля, и не вернулся. 22 февраля в лесу на пути в храм прохожие случайно обнаружили разбросанные останки. Определить, что они принадлежали Лохадкье, удалось по одежде.

Представители властей заявили, что нашли на месте не все части тела, и предположили, что Лоходкья был съеден дикими кошками. «Точная причина смерти пока не подтверждена, но состояние тела указывает на нападение тигра», — сказано в официальном обращении.

Как пишет TOI, в районе нападения часто появляются тигры. В частности, там обитают две тигрицы с детенышами и один тигр. Департамент лесного хозяйства усилил патрулирование в районе, чтобы защитить местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел 35-летнего пастуха в штате Уттаракханд. При этом дикая кошка не тронула скот, который пас мужчина.

