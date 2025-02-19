Тигр съел пастуха и не тронул его скот

The Times of India: В Индии тигр съел 35-летнего пастуха в штате Уттаракханд

В Индии тигр съел 35-летнего пастуха в штате Уттаракханд. Об этом сообщает The Times of India.

Нападение на Парамджита Сингха из округа Удхам-Сингх-Нагар произошло в пятницу, 14 февраля. Мужчина ушел пасти скот в близлежащий лес и не вернулся. Вечером в деревню самостоятельно пришли животные Сингха, однако сам он так и не появился.

На следующий день родные и односельчане пропавшего отправились на поиски. Примерно в двух с половиной километрах от деревни они обнаружили изуродованные человеческие останки. Вскоре стало ясно, что они принадлежали Сингху. У него отсутствовала половина тела.

В департаменте лесного хозяйства заявили, что на мужчину, скорее всего, напал тигр, однако точно это пока не установлено. Жители района потребовали немедленно выплатить семье Сингха компенсацию и найти агрессивное животное.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера на глазах односельчан. Дикая кошка набросилась на мужчину и утащила его в заросли сахарного тростника.

