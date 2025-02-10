Леопард растерзал фермера на глазах односельчан и посеял массовую панику

The Statesman: В Индии леопард убил фермера и спровоцировал массовую панику

Фермер из Индии стал жертвой леопарда. Об этом пишет The Statesman.

49-летний Нандкишор, житель деревни Дих в штате Уттар-Прадеш, утром 6 февраля отправился собирать урожай на свое поле. Леопард, прятавшийся на соседней плантации, напал на Нандкишора и утащил его в заросли сахарного тростника. Поблизости было несколько односельчан мужчины, которые, увидев животное, подняли тревогу. Однако леопард растерзал фермера в первые минуты атаки, помочь ему было нельзя. Позже его тело нашли и увезли для освидетельствования.

За последние два дня тот же зверь леопард ранил двух человек в окрестностях. В деревнях царит атмосфера паники, люди боятся выходить на поля, и урожай портится. Сотрудники лесного департамента расследуют инцидент и ищут леопарда.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш жители деревни избили лесников после нападения тигра на 70-летнего мужчину. Селяне обвинили сотрудником департамента лесного хозяйства в халатном отношении к своим обязанностям, что, по их мнению, и стало причиной нападения хищника.