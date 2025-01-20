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09:05, 20 января 2025Из жизни

Тигр расправился с пожилым мужчиной

В Индии односельчане убитого в лесу тигром 70-летнего мужчины избили лесников
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Anuradha Marwah / Shutterstock / Fotodom  

В штате Мадхья-Прадеш, Индия, жители деревни Бавли Тола избили лесников за нападение тигра на пожилого мужчину. Об этом сообщает Devdiscourse.

Тигр расправился с 70-летним Тулсирамом Бхалави, когда тот возвращался с пастбища домой через лес. По мнению его односельчан, виновниками произошедшего были нерадивые лесники. После нападения тигра они избили двух лесников и повредили их машины.

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Узнав об инциденте, полиция завела дела о массовых беспорядках и порче служебного имущества на 11 человек. Пострадавшие лесники находятся в больнице. Семье Бхалави выплатили компенсацию.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр расправился с жителем штата Махараштра. Хищник подобрался к мужчине, пока тот расчищал лесной массив от бамбука.

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