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05:00, 16 января 2025Из жизни

Тигр расправился с 57-летним мужчиной

В Индии тигр расправился с 57-летним мужчиной в зарослях бамбука
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Индии тигр расправился с жителем штата Махараштра. Об этом сообщает Devdiscourse.

Нападение дикого зверя произошло в лесном массиве Балларпур. 57-летний Лалсингх Марави занимался расчисткой территории от бамбука. Хищник подкрался к мужчине в зарослях и атаковал. О случившемся сразу же уведомили департамент лесного хозяйства.

На месте специалисты обнаружили останки Марави. Тигр находился рядом с ними. Хищника усыпили, после чего его осмотрел ветеринар. Сейчас животное находится в транзитном центре.

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Останки Марави передали родственникам. Власти региона подтвердили, что им будет выплачена компенсация за нападение хищника, однако ее размер назван не был.

Ранее сообщалось, что в Непале тигр расправился с женщиной рядом со знаменитым национальным парком Бардия. 50-летняя местная жительница пасла скот, когда на нее набросилась дикая кошка.

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