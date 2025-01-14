Тигр растерзал женщину возле знаменитого национального парка

В Непале тигр растерзал 50-летнюю женщину

В Непале тигр расправился с женщиной рядом со знаменитым национальным парком Бардия. Об этом сообщает The Rising Nepal.

Нападение произошло в воскресенье, 12 января, в муниципалитете Гулария провинции Карнали-Прадеш, недалеко от границы особо охраняемой природной территории. 50-летняя Падамкала Тапа пасла скот в лесу, когда на нее набросился хищник и растерзал.

Установлением личности женщины занималось управление национального парка. О действиях, которые могут быть предприняты против агрессивного тигра, не сообщается.

Национальный парк Бардия был основан в 1988 году и занимает площадь около 1000 квадратных километров. Он является крупнейшей охраняемой природной зоной Непала. Кроме того, Бардию считают территорией, которая почти не тронута деятельностью человека.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 47-летнего рыбака. Мужчине пытались помочь друзья, однако не смогли.