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00:31, 14 января 2025Из жизни

Тигр растерзал женщину возле знаменитого национального парка

В Непале тигр растерзал 50-летнюю женщину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sunil Sharma / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Непале тигр расправился с женщиной рядом со знаменитым национальным парком Бардия. Об этом сообщает The Rising Nepal.

Нападение произошло в воскресенье, 12 января, в муниципалитете Гулария провинции Карнали-Прадеш, недалеко от границы особо охраняемой природной территории. 50-летняя Падамкала Тапа пасла скот в лесу, когда на нее набросился хищник и растерзал.

Установлением личности женщины занималось управление национального парка. О действиях, которые могут быть предприняты против агрессивного тигра, не сообщается.

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Национальный парк Бардия был основан в 1988 году и занимает площадь около 1000 квадратных километров. Он является крупнейшей охраняемой природной зоной Непала. Кроме того, Бардию считают территорией, которая почти не тронута деятельностью человека.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал 47-летнего рыбака. Мужчине пытались помочь друзья, однако не смогли.

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