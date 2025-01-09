Тигр растерзал 47-летнего рыбака

В Индии тигр напал на рыбаков и растерзал одного из них

В Индии тигр растерзал рыбака. Об этом сообщает Millennium Post.

Группа из трех человек отправилась на реку Газикхали в национальном парке Сундарбан. Мужчины — Басудеб Халдер, Гопал Байдия и Ганеш Кахар — уже достали удочки и ловили рыбу, когда из лесных зарослей показался тигр и напал на них. Хищник прыгнул на 47-летнего Кахара и вцепился в него. Друзья пытались помочь, но не смогли спасти его — он скончался на месте. Затем тигр потащил мужчину в лес, чтобы съесть, но рыбакам все же удалось отбить у него тело.

В Сундарбане находится крупный тигриный заповедник, что объясняет появление хищника. Сейчас специалисты из лесного департамента выясняют, было ли у мужчин разрешение на рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр растерзал и съел пожилого жителя штата Ассам. 60-летний мужчина пропал во время похода в лес за хворостом.