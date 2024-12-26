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00:30, 26 декабря 2024Из жизни

Тигр съел 60-летнего мужчину

В Индии бенгальский тигр убил и съел 60-летнего жителя штата Ассам
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Javier Virues-Ortega / Unsplash

В Индии тигр растерзал и съел пожилого жителя штата Ассам. Об этом сообщает ETV Bharat.

60-летний Басудев Кармакар из деревни Силгхат-Сонари пропал в субботу, 21 декабря. В тот день он вместе с односельчанами отправился в горы, чтобы набрать хвороста. Через некоторое время Кармакар отбился от компании и исчез.

На следующий день в горах недалеко от деревни нашли разрозненные и частично съеденные останки. Местные жители утверждают, что они принадлежали Кармакару. По их мнению, на мужчину напал бенгальский тигр. Кроме того, 21 декабря тигр напал еще на одного человека в том же районе, но тому удалось спастись. В данный момент он находится в больнице.

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Местные жители устроили акцию протеста у отделения полиции. Они заявили, что власти неспособны обеспечить в районе безопасность и людей, и животных.

Ранее сообщалось, что тигр растерзал 60-летнюю жительницу штата Махараштра. Женщина работала в поле, когда на нее набросилась дикая кошка.

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