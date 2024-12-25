Тигр растерзал пенсионерку

В Индии тигр съел пенсионерку, которая работала в поле

Тигр напал на жительницу Индии и растерзал ее. Об этом сообщает Times of India.

Трагедия произошла в понедельник, 23 января, недалеко от лесного массива Кавитпет в штате Махараштра. 60-летняя женщина работала на своем поле, когда на нее набросился тигр. Других людей, которые могли бы ей помочь, рядом не оказалось. К тому времени, когда тело нашли, хищник успел частично его съесть.

По словам представителей департамента лесного хозяйства, нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные группы распространили предупреждение, что неподалеку замечен тигр. В отличие от других фермеров, пенсионерка проигнорировала их слова.

К вечеру в окрестностях были установлены камеры-ловушки для наблюдения за передвижениями тигра. Также было усилено патрулирование.

Это 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом в округе Чандрапур в этом году, причем виновниками большинства инцидентов были тигры.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.