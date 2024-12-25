Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:27, 25 декабря 2024Из жизни

Тигр растерзал пенсионерку

В Индии тигр съел пенсионерку, которая работала в поле
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Laurenz Krabisch / Unsplash

Тигр напал на жительницу Индии и растерзал ее. Об этом сообщает Times of India.

Трагедия произошла в понедельник, 23 января, недалеко от лесного массива Кавитпет в штате Махараштра. 60-летняя женщина работала на своем поле, когда на нее набросился тигр. Других людей, которые могли бы ей помочь, рядом не оказалось. К тому времени, когда тело нашли, хищник успел частично его съесть.

По словам представителей департамента лесного хозяйства, нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные группы распространили предупреждение, что неподалеку замечен тигр. В отличие от других фермеров, пенсионерка проигнорировала их слова.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

К вечеру в окрестностях были установлены камеры-ловушки для наблюдения за передвижениями тигра. Также было усилено патрулирование.

Это 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом в округе Чандрапур в этом году, причем виновниками большинства инцидентов были тигры.

Ранее в Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России назвали вероятные причины крушения судна Ursa Major

      Тигр растерзал пенсионерку

      «Калашников» поставил заказчику тактические перчатки

      В Иране разблокировали WhatsApp и Google Play

      Возможную покупку Трампа сочли крупнейшей в истории США

      На Украине назвали главное условие для завершения конфликта

      Посол заявил об отсутствии сдвигов в расследовании подрывов «Северных потоков»

      В Минпромторге назвали первые товары «российской полки»

      Экс-глава российского производителя медицинских изделий признался в шпионаже в пользу США

      Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше