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05:01, 13 декабря 2024Из жизни

Тигр растерзал пожилую женщину на глазах у ее подруг в национальном парке

В Индии тигр растерзал 65-летнюю женщину на глазах у ее подруг
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает местное издание The Telegraph.

Нападение произошло в понедельник, 9 декабря. Четыре индианки отправились в лес, чтобы собрать корм для скота. В какой-то момент из зарослей выскочил тигр. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.

Оставшиеся женщины сразу же бросились за помощью к рейнджерам парка. К поискам Бай были привлечены специально обученные слоны. Вскоре в кустах недалеко от места нападения были обнаружены останки. Сразу же выяснилось, что они принадлежали Бай.

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Сотрудники парка заявили, что выследили агрессивного тигра, и в данный момент он «находится под наблюдением». Родственникам Бай будет выплачена компенсация в размере 800 тысяч рупий (982 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в румынском городе Питешти тигр расправился с сотрудником зоопарка. Дикая кошка вцепилась мужчине в голову.

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