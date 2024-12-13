Тигр растерзал пожилую женщину на глазах у ее подруг в национальном парке

В Индии тигр растерзал 65-летнюю женщину на глазах у ее подруг

В Индии тигр растерзал пожилую женщину в национальном парке Панна, штат Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает местное издание The Telegraph.

Нападение произошло в понедельник, 9 декабря. Четыре индианки отправились в лес, чтобы собрать корм для скота. В какой-то момент из зарослей выскочил тигр. Он схватил 65-летнюю Фулию Бай и утащил в лес на глазах у ее подруг.

Оставшиеся женщины сразу же бросились за помощью к рейнджерам парка. К поискам Бай были привлечены специально обученные слоны. Вскоре в кустах недалеко от места нападения были обнаружены останки. Сразу же выяснилось, что они принадлежали Бай.

Сотрудники парка заявили, что выследили агрессивного тигра, и в данный момент он «находится под наблюдением». Родственникам Бай будет выплачена компенсация в размере 800 тысяч рупий (982 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в румынском городе Питешти тигр расправился с сотрудником зоопарка. Дикая кошка вцепилась мужчине в голову.

