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05:01, 11 декабря 2024Из жизни

Тигр укусил за голову забывшего закрыть клетку сотрудника зоопарка

В Румынии тигр набросился на сотрудника зоопарка, зашедшего к нему в вольер
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jessica Weiller / Unsplash

В румынском городе Питешти тигр расправился с сотрудником зоопарка. Об этом сообщает издание Adevărul.

52-летний мужчина зашел в вольер к тигру, чтобы убраться. Перед этим он загнал животное в клетку, но забыл закрыть за собой дверь.

Тигр быстро понял, что клетка не заперта, набросился на незваного гостя и укусил его за голову. Свидетели нападения назвали его «чрезвычайно жестоким». Когда хищник отошел, мужчина остался лежать на земле без признаков жизни.

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Мэр Питешти заявил, что подобная трагедия произошла в городе впервые за 50 лет. Он приказал полиции начать расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что тигр набросился на пожилого фермера в индийском штате Махараштра. Хищник утащил мужчину в лес, разорвал на куски и частично съел.

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