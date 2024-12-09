Тигр разорвал на куски и съел пожилого мужчину

TOI: в Индии тигр растерзал и съел 60-летнего мужчину

В Индии тигр набросился на пожилого фермера в штате Махараштра и съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в среду, 4 декабря, в округе Нагпур. 60-летний Лакшман Доман Моханкар вышел из дома около трех часов дня, чтобы порыбачить и проверить, как идут дела на его ферме. Когда к вечеру мужчина не вернулся, родные и односельчане отправились на поиски.

Около 23:00 они наткнулись в лесу на изуродованные человеческие останки. Вскоре подтвердилось, что они принадлежали Моханкару. Как сообщили власти, тигр утащил фермера в лес, разорвал на куски и частично съел.

Жители деревни обвинили в случившемся местный департамент лесного хозяйства и заявили, что «лесники узнают о присутствии тигров, только когда на кого-то нападают».

Семье Моханкара уже выплатили единовременную компенсацию в размере одного миллиона рупий (около 1,2 миллиона рублей). Власти установили в районе фотоловушки, чтобы выследить агрессивного хищника.

Ранее жительница индийского штата Телингана сумела отбить мужа у тигра-людоеда, который за день до этого расправился с 21-летней девушкой. Женщина начала бросать в зверя камни, когда он набросился на ее мужа.

