Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 9 декабря 2024Из жизни

Тигр разорвал на куски и съел пожилого мужчину

TOI: в Индии тигр растерзал и съел 60-летнего мужчину
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Chandler Cruttenden / Unsplash

В Индии тигр набросился на пожилого фермера в штате Махараштра и съел его. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Нападение произошло в среду, 4 декабря, в округе Нагпур. 60-летний Лакшман Доман Моханкар вышел из дома около трех часов дня, чтобы порыбачить и проверить, как идут дела на его ферме. Когда к вечеру мужчина не вернулся, родные и односельчане отправились на поиски.

Около 23:00 они наткнулись в лесу на изуродованные человеческие останки. Вскоре подтвердилось, что они принадлежали Моханкару. Как сообщили власти, тигр утащил фермера в лес, разорвал на куски и частично съел.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Жители деревни обвинили в случившемся местный департамент лесного хозяйства и заявили, что «лесники узнают о присутствии тигров, только когда на кого-то нападают».

Семье Моханкара уже выплатили единовременную компенсацию в размере одного миллиона рупий (около 1,2 миллиона рублей). Власти установили в районе фотоловушки, чтобы выследить агрессивного хищника.

Ранее жительница индийского штата Телингана сумела отбить мужа у тигра-людоеда, который за день до этого расправился с 21-летней девушкой. Женщина начала бросать в зверя камни, когда он набросился на ее мужа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

      Асаду дали убежище в России

      Парень показал счет за услуги скорой помощи в США и разозлил пользователей сети

      Военный ВСУ предупредил об угрозе потери Киевом пяти городов

      Врио главы Курской области Хинштейн рассказал о ночевке в кабинете

      В ДНР допустили усиление давления на ВСУ после освобождения села Благодатное

      Блогер описал брачные традиции на Севере России фразой «кто бы мог такое представить!»

      Названа причина пожара на шахте «Алардинская»

      Мужчинам дали советы по облегчению состояния женщины во время менструации

      Тигр разорвал на куски и съел пожилого мужчину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше