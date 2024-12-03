Женщина отбила мужа у тигра-людоеда

В Индии женщина из штата Телингана отбила мужа у тигра-людоеда

В Индии женщина из штата Телингана сумела отбить мужа у тигра-людоеда, который за день до этого расправился с 21-летней девушкой. Об этом сообщает Telangana Today.

Хищник напал на фермера Суреша на хлопковом поле недалеко от деревни Дуббагудем в субботу, 30 ноября. Его жена Суджата бросилась на помощь и начала бросать в зверя камни. «Я собирала хлопок на одном конце нашей фермы, а Суреш был на другом. Когда тигр попытался вцепиться Сурешу в горло, я подняла тревогу. Я стала бросать в зверя камни. В этот момент Суреш схватил топор и напал на тигра. Он убежал в лес», — рассказала женщина о схватке с хищником.

Она также сказала, что после появления зверя ей на помощь бросились соседи. Суреш получил ранения и был доставлен в больницу. Местные жители сказали, что только храбрость Суджаты спасла жизнь ее мужу.

В департаменте лесного хозяйства заявили, что на мужчину напал тот же тигр, что в пятницу, 29 ноября, расправился с 21-летней Морле Лакшми. Это нападение произошло в 20 километрах от фермы Суреша и Суджаты, однако эксперты заявили, что хищник без проблем преодолел это расстояние, так как тигры могут проходить до 50 километров в сутки.

