Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:59, 3 декабря 2024Из жизни

Тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

В Индии тигр растерзал 21-летнюю девушку на хлопковом поле
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Clovis Wood / Unsplash

В Индии тигр растерзал 21-летнюю жительницу штата Телингана. Об этом сообщает India New England News.

Нападение произошло рано утром в пятницу, 29 ноября, недалеко от деревни Ганнарам. 21-летняя Морле Лакшми работала на хлопковом поле, когда на нее набросился зверь. Это произошло на глазах у других фермеров, которые подняли тревогу. Тигр сразу же убежал в близлежащий лес.

Помочь девушке было уже невозможно. Жители деревни отнесли тело к зданию местного департамента лесного хозяйства и устроили там сидячую забастовку. Они потребовали, чтобы чиновники приняли немедленные меры и организовали отлов тигров в этом районе.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Сотрудники департамента заявили, что в последних числах ноября на подчиненной им территории было замечено несколько тигров, которые, как предполагается, пришли из лесного массива Тадоба в соседнем штате Махараштра. Местные жители считают, что тот же тигр задрал теленка в четверг, 28 ноября, а 24 ноября ранил пять коров.

По утверждению сотрудников департамента лесного хозяйства, за всеми тиграми следят при помощи камер видеонаблюдения. После нападения на Лакшми местные чиновники обратились к Национальному управлению по защите тигров и Институту дикой природы Индии с просьбой о помощи в поимке хищников.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел 55-летнего фермера в штате Уттар-Прадеш. Мужчина работал в поле, когда его атаковал хищник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Немецких журналистов удалили из зала во время встречи глав МИД Китая и Германии. До этого Бербок критиковала Пекин

      Тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

      Дачников предупредили об угрозе «зимних» штрафов

      В НАТО обсудят «Орешник»

      Женщина спросила мужа о возможных изменах в будущем и удивилась ответу

      В США раскрыли происхождение коронавируса

      Разработчик GTA рассказал секрет о кодах в игре

      В Китае заявили о вреде доллара для глобальной стабильности и порядка

      Трамп приедет на церемонию открытия Нотр-Дама после пожара

      Темпы роста зарплат курьеров оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше