Тигр растерзал 21-летнюю девушку на глазах у фермеров

В Индии тигр растерзал 21-летнюю девушку на хлопковом поле

В Индии тигр растерзал 21-летнюю жительницу штата Телингана. Об этом сообщает India New England News.

Нападение произошло рано утром в пятницу, 29 ноября, недалеко от деревни Ганнарам. 21-летняя Морле Лакшми работала на хлопковом поле, когда на нее набросился зверь. Это произошло на глазах у других фермеров, которые подняли тревогу. Тигр сразу же убежал в близлежащий лес.

Помочь девушке было уже невозможно. Жители деревни отнесли тело к зданию местного департамента лесного хозяйства и устроили там сидячую забастовку. Они потребовали, чтобы чиновники приняли немедленные меры и организовали отлов тигров в этом районе.

Сотрудники департамента заявили, что в последних числах ноября на подчиненной им территории было замечено несколько тигров, которые, как предполагается, пришли из лесного массива Тадоба в соседнем штате Махараштра. Местные жители считают, что тот же тигр задрал теленка в четверг, 28 ноября, а 24 ноября ранил пять коров.

По утверждению сотрудников департамента лесного хозяйства, за всеми тиграми следят при помощи камер видеонаблюдения. После нападения на Лакшми местные чиновники обратились к Национальному управлению по защите тигров и Институту дикой природы Индии с просьбой о помощи в поимке хищников.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел 55-летнего фермера в штате Уттар-Прадеш. Мужчина работал в поле, когда его атаковал хищник.

