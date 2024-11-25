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05:02, 25 ноября 2024Из жизни

Тигр напал на 55-летнего мужчину на тростниковом поле и съел его

В Индии тигр съел 55-летнего мужчину из штата Уттар-Прадеш
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии тигр съел 55-летнего фермера в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Hindustan Times.

Нападение произошло рядом с деревней Маннапур 21 ноября. Утром житель деревни по имени Кандхай отправился на свое поле, чтобы полить росший там сахарный тростник.

К вечеру мужчина домой так и не вернулся. Родственники и односельчане отправились на поиски и вскоре обнаружили частично съеденные останки на тростниковом поле. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Кандхаю.

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Сотрудники департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия. Они рекомендовали жителям деревни соблюдать особую осторожность, так как в районе замечено несколько больших кошек. Власти уже организовали патрулирование и установили ловушки на тигров.

Ранее в индийском штате Махараштра тигр расправился с 73-летним пастухом. Пожилой мужчина пас коз, когда произошло нападение хищника.

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