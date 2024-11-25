Тигр напал на 55-летнего мужчину на тростниковом поле и съел его

В Индии тигр съел 55-летнего мужчину из штата Уттар-Прадеш

В Индии тигр съел 55-летнего фермера в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает Hindustan Times.

Нападение произошло рядом с деревней Маннапур 21 ноября. Утром житель деревни по имени Кандхай отправился на свое поле, чтобы полить росший там сахарный тростник.

К вечеру мужчина домой так и не вернулся. Родственники и односельчане отправились на поиски и вскоре обнаружили частично съеденные останки на тростниковом поле. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Кандхаю.

Сотрудники департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия. Они рекомендовали жителям деревни соблюдать особую осторожность, так как в районе замечено несколько больших кошек. Власти уже организовали патрулирование и установили ловушки на тигров.

Ранее в индийском штате Махараштра тигр расправился с 73-летним пастухом. Пожилой мужчина пас коз, когда произошло нападение хищника.