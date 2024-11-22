Тигр съел пожилого мужчину

В Индии тигр расправился с 72-летним пастухом в штате Махараштра

В Индии тигр набросился на пастуха в штате Махараштра и растерзал его. Об этом сообщает The Times of India.

Около четырех часов вечера в воскресенье, 17 ноября, 72-летний Чандрабхан Ганпат Лоханде повел свое стадо коз на пастбище, располагающееся примерно в километре от его родной деревни Ганешпур Патли. Когда пожилой мужчина не вернулся домой в обычное время, односельчане отправились его искать.

Поздно ночью они обнаружили сильно поврежденные останки недалеко от пастбища. Позже выяснилось, что они принадлежали пастуху. Как было установлено сотрудниками департамента лесного хозяйства, тигр утащил Лоханде в заросли и расправился с ним.

По данным издания, это стало уже 25-м случаем столкновения людей с дикими животными с фатальным исходом, зафиксированным в округе за год. При этом 24 раза местных жителей атаковали тигры, и один раз — дикий кабан.

После нападения на Лоханде жители Ганешпур Патли потребовали от властей принять решительные действия, чтобы защитить их от хищников.

Ранее сообщалось, что в Индии удалось поймать тигра, который съел жителя деревни в штате Уттар-Прадеш. Зверь попался в ловушку, установленную властями.

