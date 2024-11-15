Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 15 ноября 2024Из жизни

Тигр-людоед съел 25-летнего мужчину и попался в ловушку

В Индии поймали тигра, который съел 25-летнего мужчину в штате Уттар-Прадеш
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Индии удалось поймать тигра, который съел жителя деревни в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India.

Хищник расправился с 25-летним Бабурамом 28 октября. Наполовину съеденные останки мужчины нашли в поле рядом с деревней Раджагандж. Местные жители потребовали от властей принять меры по поимке тигра-людоеда.

С тех пор животное несколько раз видели около местных ферм. Сотрудники департамента лесного хозяйства установили в районе захлопывающуюся клетку с приманкой. 13 ноября тигр попался в ловушку.

Материалы по теме:
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Хищник оказался взрослым самцом. Ветеринары заявили, что он абсолютно здоров. После этого тигра увезли подальше от жилья и выпустили на территории заповедника. Жители Раджагандж заявили, что это был именно тот зверь, который съел Бабурама.

Ранее сообщалось, что в Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Рептилия напала на женщину, когда та набирала воду в озере.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили России ответить на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Какие шаги готов предпринять Вашингтон?

      В России начал восстанавливаться доступ к YouTube

      Названы главные оправдания школьников при опоздании

      Парень обнаружил сюрприз в шаурме

      Российский военный рассказал об ежедневном уничтожении техники НАТО

      Зеленского назвали марионеткой Запада

      Названы главные покупатели российского газа в Евросоюзе

      Россиянка описала одну особенность Израиля словами «первое впечатление было шоковым»

      В России предрекли Европе трагедию при создании ядерной бомбы на Украине

      Трамп обещал работать над завершением конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше