Тигр-людоед съел 25-летнего мужчину и попался в ловушку

В Индии поймали тигра, который съел 25-летнего мужчину в штате Уттар-Прадеш

В Индии удалось поймать тигра, который съел жителя деревни в штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает The Times of India.

Хищник расправился с 25-летним Бабурамом 28 октября. Наполовину съеденные останки мужчины нашли в поле рядом с деревней Раджагандж. Местные жители потребовали от властей принять меры по поимке тигра-людоеда.

С тех пор животное несколько раз видели около местных ферм. Сотрудники департамента лесного хозяйства установили в районе захлопывающуюся клетку с приманкой. 13 ноября тигр попался в ловушку.

Хищник оказался взрослым самцом. Ветеринары заявили, что он абсолютно здоров. После этого тигра увезли подальше от жилья и выпустили на территории заповедника. Жители Раджагандж заявили, что это был именно тот зверь, который съел Бабурама.

Ранее сообщалось, что в Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Рептилия напала на женщину, когда та набирала воду в озере.