Крокодил съел жену священника

New Vision: в Уганде крокодил напал на жену пастора у озера и съел ее

В Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Об этом сообщает газета New Vision.

Нападение произошло 11 ноября в округе Калангала недалеко от одноименного города. Около пяти часов вечера Накалианго Спесиоза отправилась к озеру набрать воды. Там на нее набросился крокодил. «Я стоял на берегу, а крокодил напал, схватил ее и скрылся в воде», — рассказал муж угандийки, пастор Фрэд.

Жители деревни попытались найти женщину, однако это им не удалось. Известно, что летом Спесиоза родила сына, которому сейчас около четырех месяцев.

После нападения депутат Вероника Накасита потребовала от властей обустроить в районе колодцы, чтобы оградить местных жителей от возможных нападений крокодилов.

«Даже дети постоянно находится под угрозой, потому что родители посылают их набрать воды в озере. Пусть представители департамента дикой природы вмешаются, потому что крокодилов постоянно замечают рыбаки и другие жители», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил набросился на жителя губернаторства Сабах и утащил его в реку. Спасателям позвонил мужчина и заявил, что у него на глазах крокодил напал на его друга.