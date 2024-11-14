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05:01, 14 ноября 2024Из жизни

Крокодил съел жену священника

New Vision: в Уганде крокодил напал на жену пастора у озера и съел ее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

В Уганде крокодил набросился на жену священника из Центральной области страны и съел ее. Об этом сообщает газета New Vision.

Нападение произошло 11 ноября в округе Калангала недалеко от одноименного города. Около пяти часов вечера Накалианго Спесиоза отправилась к озеру набрать воды. Там на нее набросился крокодил. «Я стоял на берегу, а крокодил напал, схватил ее и скрылся в воде», — рассказал муж угандийки, пастор Фрэд.

Жители деревни попытались найти женщину, однако это им не удалось. Известно, что летом Спесиоза родила сына, которому сейчас около четырех месяцев.

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После нападения депутат Вероника Накасита потребовала от властей обустроить в районе колодцы, чтобы оградить местных жителей от возможных нападений крокодилов.

«Даже дети постоянно находится под угрозой, потому что родители посылают их набрать воды в озере. Пусть представители департамента дикой природы вмешаются, потому что крокодилов постоянно замечают рыбаки и другие жители», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил набросился на жителя губернаторства Сабах и утащил его в реку. Спасателям позвонил мужчина и заявил, что у него на глазах крокодил напал на его друга.

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