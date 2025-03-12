Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:07, 12 марта 2025Из жизни

Тигр бесшумно растерзал спящего пастуха и съел его останки

В Индии тигр утащил спящего пастуха в лес и съел его
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dominik Lückmann / Unsplash

В окрестностях города Мул, Индия, тигр напал на пастуха и съел большую часть его останков. Об этом сообщает The Times of India.

В ночь на 8 марта 68-летний Малладжи Йегавар разбил лагерь недалеко от своего стада. Рядом спал его 12-летний внук. Ночью к ним пробрался тигр, утащил мужчину в лес и растерзал его. По словам внука, зверь был настолько бесшумен, что даже не разбудил его. Мальчик понял, что что-то не так, только утром: Йегавар исчез из лагеря, а на том месте, где он спал, были следы крови.

Внук поднял тревогу, и местные жители и сотрудники лесного департамента отправились на поиски Йегавара. Им удалось найти изуродованные останки пастуха в зарослях кустарника. По словам очевидцев, верхняя часть тела была полностью съедена тигром.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

За несколько дней до нападения на Йегавара тигр растерзал другого пастуха в том же районе. Власти Мула допускают, что с пастухами расправился один и тот же хищник. Они усилили патрулирование в городе и установили фотоловушки. Семье Йегавара выплатили 30 тысяч рупий (30,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что тигр набросился на жителя индийского штата Махараштра и отгрыз ему ногу. Мужчина не выжил.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров рассказал об опасном компромиссе по Украине

    Тигр бесшумно растерзал спящего пастуха и съел его останки

    Стало известно о регулярно передаваемых Украиной США данных о российских боевых самолетах

    Мертвую российскую студентку нашли на детской площадке

    Водружение российского флага в центре Суджи сняли на видео

    Лавров раскрыл тему разговора Путина и Байдена на встрече в Женеве в 2021 году

    Маск оценил переговоры США и Украины

    Российские полицейские со стрельбой остановили пьяного водителя

    Желавший поговорить с Трампом пассажир напал на двух человек в самолете

    ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше