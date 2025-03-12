Тигр бесшумно растерзал спящего пастуха и съел его останки

В Индии тигр утащил спящего пастуха в лес и съел его

В окрестностях города Мул, Индия, тигр напал на пастуха и съел большую часть его останков. Об этом сообщает The Times of India.

В ночь на 8 марта 68-летний Малладжи Йегавар разбил лагерь недалеко от своего стада. Рядом спал его 12-летний внук. Ночью к ним пробрался тигр, утащил мужчину в лес и растерзал его. По словам внука, зверь был настолько бесшумен, что даже не разбудил его. Мальчик понял, что что-то не так, только утром: Йегавар исчез из лагеря, а на том месте, где он спал, были следы крови.

Внук поднял тревогу, и местные жители и сотрудники лесного департамента отправились на поиски Йегавара. Им удалось найти изуродованные останки пастуха в зарослях кустарника. По словам очевидцев, верхняя часть тела была полностью съедена тигром.

За несколько дней до нападения на Йегавара тигр растерзал другого пастуха в том же районе. Власти Мула допускают, что с пастухами расправился один и тот же хищник. Они усилили патрулирование в городе и установили фотоловушки. Семье Йегавара выплатили 30 тысяч рупий (30,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что тигр набросился на жителя индийского штата Махараштра и отгрыз ему ногу. Мужчина не выжил.