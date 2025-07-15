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03:30, 15 июля 2025Путешествия

Туристка сравнила быт жителей Латинской Америки и России словами «ну и кто из нас дурак?»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Путешественница Марина Ершова сравнила быт жителей Латинской Америки и России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

За неделю жизни в стране Центральной Америки Ершова особо отметила ту разницу, которую человек видит в пейзаже за окном. «В России — окна на серый двор, в Гватемале — джунгли. Ты встал, выглянул — а там белый снег, черный асфальт и серый январь. Я встала, выглянула — а у меня за окном цветет кофе, и птичка кричит, как будто хочет сказать: "ну и кто из нас дурак?"».

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Познакомившись с местными жителями, блогерша отметила, что они по-настоящему умеют наслаждаться жизнью, особенно летом. «В России сезон — это боль: "поскорее на дачу", "укрой картошку", "авитаминоз". А здесь — свобода: манго падают под ноги, авокадо дарят вместо кабачков, солнце каждый день, и никто не рвется "в отпуск", потому что и так живут как на отдыхе», — объяснила туристка.

Разницу в климате между странами девушка посчитала несправедливой. «Почему одним — пальмы, ананасы и тепло круглый год, а другим — три месяца лета, да и те с градом? Мне кажется, что Россия — это про выживание. А Центральная Америка — это жизнь в удовольствие», — такой вывод сделала путешественница.

Ранее блогерша Ершова рассказала, чем ее сразу удивила Гватемала. Девушка сообщила, что за отдых туристы в этой стране платят в три раза больше, чем местные жители.

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