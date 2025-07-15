Рютте сделал заявление насчет поддержки Украины со стороны Трампа

Рютте: Трамп проинформировал НАТО о планах поддержки Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще на прошлой неделе проинформировал НАТО о решении существенно увеличить военную поддержку Украины. С таким заявлением генсек организации Марк Рютте в интервью Fox News.

«В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: "Эй, Марк, мы всерьез хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия". Затем уже этим утром я был в Белом доме», — уточнил Рютте.

По его словам, Трамп был сильно раздражен своим последним телефонным разговором с российским президентом Владимиром Путиным. Он также заявил о дальнейших шагах в сторону усиления санкционного режима, утверждает Рютте.

Генсек альянса предположил, что торговые партнеры Москвы в ряде стран после заявлений Дональда Трампа захотят позвонить российскому лидеру с призывами к заключению мирного соглашения по Украине.

Ранее политический эксперт Джон Миршаймер заявил, что президент США обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине. Он также отметил, что позиция Москвы была известна с самого начала.

До этого сам Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.