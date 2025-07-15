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03:16, 15 июля 2025Мир

В США раскритиковали Трампа из-за ультиматума по Украине

Профессор Миршаймер: Трамп обманулся в попытках навязать России условия мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп обманул сам себя, когда думал, что сможет продавить позицию России по миру на Украине. Об этом он сообщил на YouTube.

Он отметил, что позиция России была известна с самого начала. «Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия», — заявил эксперт.

По его словам, вместо того, чтобы слушать реальную позицию Москвы и работать с ней, глава Белого дома лидер неоднократно пытался продавить свои идеи. «Поэтому и продолжаются эти шарады», — подчеркнул он.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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