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03:49, 15 июля 2025Мир

На Западе сообщили о подготовке Зеленского к эвакуации

Меркурис заявил, что в Киеве идет подготовка эвакуации Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Британский геополитический аналитик Александр Меркурис заявил, что в Киеве идет подготовка эвакуации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на YouTube.

«Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы», — добавил он.

Меркурис отметил, что это укладывается в логику поведения украинского лидера, который стремится максимально обезопасить свое место у власти для личного обогащения.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с американский коллегой Дональдом Трампом и назвал беседу очень хорошей. Политик поблагодарил главу Белого дома за готовность поддерживать Украину. До этого Зеленский подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Киеву.

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