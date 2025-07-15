Бэннон: Украинский конфликт выйдет из-под контроля из-за помощи США Киеву

Конфликт на Украине выйдет из-под контроля из-за поставок Киеву американского вооружения. Дело в том, что Вашингтон никак не контролирует украинцев, поделился мнением экс-советник президента Дональда Трампа Стив Бэннон в подкасте War Room.

«Мы на грани того, чтобы потерять контроль. Мы сейчас собираемся дать оружие людям, которых мы буквально никак не контролируем. Мы думаем, что они у нас под контролем, но это не так», — посетовал он.

По мнению бывшего советника Трампа, если Киев бездумно нанесет удар и попадет по российскому ядерному объекту, то это может спровоцировать эскалацию, которую США уже не смогут сдержать.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы заявил, что скоро Соединенные Штаты Америки начнут требовать отставки Владимира Зеленского. Как предположил Олег Соскин, Вашингтон может принять данное решение из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве и отсутствия прогресса на переговорах с Москвой.

В свою очередь, ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп испытывает досаду из-за успехов российских войск на Украине.