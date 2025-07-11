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07:27, 11 июля 2025Мир

Дочь спецпосланника Трампа сделала мрачный прогноз

The Times: Дочь Келлога Моббс предсказала Трампу афганский сценарий для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ken Cedeno / File Photo / Reuters

Конфликт на Украине может стать повторением «афганского сценария» для главы США Дональда Трампа. Такой мрачный прогноз в интервью британской газете The Times сделала дочь спецпосланника американского президента по Украине Кита Келлога Меган Моббс.

По ее словам, афганский сценарий может повториться, если в рамках конфликта произойдет что-то «катастрофическое» или если Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе.

Моббс отметила, что историки будут разбирать не то, как начался украинский конфликт, а как он завершился. При этом дочь Келлога возложила основную ответственность за нынешнее положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бывшего главу Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп испытывает досаду из-за успехов российских войск на Украине. По его словам, американский лидер раздражен тем, что Москва «слишком много выигрывает», в результате чего Киев теряет территории с природными ресурсами.

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