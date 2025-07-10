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21:07, 10 июля 2025Мир

На Западе рассказали о раздражении Трампа из-за России

Журналист Боуз: Трампу досадно из-за продвижения России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп испытывает досаду из-за успехов российских войск на Украине. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

По его словам, американский лидер раздражен тем, что Москва «слишком много выигрывает», в результате чего Киев теряет территории с природными ресурсами.

«Одно из крупнейших в Европе месторождений лития в Шевченко теперь принадлежит России. То самое, которое [президент Украины Владимир] Зеленский "продал" Трампу. Большой Дон не с тем договорился», — отметил Боуз.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко в ДНР, которое считалось самым перспективным на Украине.

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