Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:33, 15 июля 2025Мир

Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес России

Spiegel: Европу разочаровали итоги большого заявления Трампа о России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись (…) В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными», — пишет автор.

Отмечается, что в Европе разочарованы мерами, которые глава Белого дом намерен предпринять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно, предполагаемыми санкциями. «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику», — говорится в статье.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали обложить китайские автомобили пошлинами

    Девушка с очень плохим зрением пожаловалась на интимную жизнь с бойфрендом

    Популярная ведущая прогулялась в прозрачном платье

    Рютте сделал заявление насчет поддержки Украины со стороны Трампа

    На Западе сообщили о подготовке Зеленского к эвакуации

    Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес России

    Леопарда поймали на приманку из живых собак после набегов на деревню

    Туристка сравнила быт жителей Латинской Америки и России словами «ну и кто из нас дурак?»

    Экс-советник Трампа сделал прогноз насчет конфликта на Украине

    В США раскритиковали Трампа из-за ультиматума по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости