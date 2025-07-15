Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес России

Spiegel: Европу разочаровали итоги большого заявления Трампа о России

В Европе заметно разочарование итогами большого заявления президента США Дональда Трампа о России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись (…) В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными», — пишет автор.

Отмечается, что в Европе разочарованы мерами, которые глава Белого дом намерен предпринять, если прогресса в мирном процессе по Украине не будет, а именно, предполагаемыми санкциями. «На самом деле, такого рода прямые тарифы, вероятно, не слишком сильно повлияли бы на российскую экономику», — говорится в статье.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.