Популярная ведущая прогулялась в прозрачном платье

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта показала откровенные фото с отдыха. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

Сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN предстала перед камерой во время прогулки в парке у моря. Она позировала в облегающем прозрачном платье черного цвета длины миди на тонких бретелях, под которое надела стринги и бюстгальтер. Также Леотта дополнила образ босоножками на высоких каблуках в минималистичном стиле и взяла с собой миниатюрную сумку.

Кроме того, ведущая снялась, лежа в бассейне в леопардовом бикини с красной окантовкой, и в красном мини-платье с глубоким разрезом.

В марте Дилетта Леотта в прозрачном топе и микрошортах появилась на футбольном поле.