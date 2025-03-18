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09:42, 18 марта 2025Ценности

Популярная ведущая в прозрачном топе и микрошортах появилась на футбольном поле

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дилетта Леотта

Дилетта Леотта. Фото: @dilettaleotta

Популярная итальянская теле- и радиоведущая Дилетта Леотта в откровенном наряде пришла на спортивный матч. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 9,2 миллиона подписчиков.

33-летняя сотрудница спортивного стримингового сервиса DAZN посетила стадион «Гевисс Стэдиум» в Бергамо. Она появилась на футбольном поле в прозрачном черном топе и бюстгальтере пуш-ап. Также знаменитость примерила серый костюм, который включал в себя пиджак с массивными плечами и микрошорты на молнии.

Кроме того, Леотта надела остроносые сапоги до колена, распустила волосы и выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном.

В январе ведущая с самыми идеальными в мире ягодицами Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном платье.

Вот это да!
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