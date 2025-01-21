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21:39, 21 января 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными в мире ягодицами пришла на съемки в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Джэма

Майя Джэма. Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами предстала перед камерой в облегающем черном макси-платье с глубоким декольте. Также она надела бюстгальтер и V-образные трусы в тон.

В то же время знаменитость распустила гладко уложенные волосы, подчеркнула губы коричневой помадой и выбрала в качестве украшений несколько золотистых колец.

Ранее в январе австралийская блогерша Изабель Кларк показала откровенный наряд для похода на теннисный матч в рамках турнира Australian Open-2025 и порадовала фанатов.

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