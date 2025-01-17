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09:13, 17 января 2025Ценности

Блогерша порадовала фанатов прозрачным нарядом на турнире Australian Open

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @isabelle.clarke

Австралийская блогерша показала наряд для похода на теннисный матч в рамках турнира Australian Open-2025 и порадовала фанатов. Ролик опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя Изабель Кларк появилась в кадре в мини-платье белого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала обнаженную грудь. Этот образ она дополнила короткими шортами и множеством золотых аксессуаров, среди которых были различные ожерелья и серьги.

Волосы инфлюэнсер уложила в гладкий пучок, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. «Красавица», «Ангел, сошедший с небес», «Красивый наряд», — высказывались многочисленные фанаты под публикацией.

Ранее в январе российский теннисист Даниил Медведев оказался под угрозой крупного штрафа на Australian Open.

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