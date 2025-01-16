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Australian Open (м)
18:13, 16 января 2025Спорт

Медведев оказался под угрозой крупного штрафа на Australian Open

Медведеву грозит 100 тысяч долларов штрафа за неспортивное поведение на AO
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оказался под угрозой крупного штрафа на Australian Open-2025. Об этом сообщается на YouTube-канале Tennis Channel.

В матче первого круга против Касидита Самрея из Таиланда россиянин после проигранного очка нанес несколько ударов ракеткой по камере, закрепленной на сетке, и вывел ее из строя. Согласно регламенту, порча имущества, сопряженная с неспортивным поведением, грозит штрафом до 100 тысяч долларов. Его вычтут из призовых.

Во втором матче на турнире против американца Лернера Тьена Медведев получил два предупреждения от арбитра за неспортивное поведение. На момент публикации новости в матче идет пятый решающий сет, счет в котором 3:3.

Кроме того, в матче с Тьеном Медведев эмоционально отреагировал на крики с трибун. Российский теннисист в оскорбительной форме предложил болельщику оральный секс.

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