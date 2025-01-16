Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия — Премьер-лига|21-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
23:30 (Мск)
Сельта
Кубок Испании|1/8 финала
Новак Джокович
Завтра
11:00 (Мск)
Томаш Махач
Australian Open (м)
16:46, 16 января 2025Спорт

Медведев оскорбил зрителя во время матча Australian Open

Теннисист Даниил Медведев оскорбил зрителя во время матча Australian Open
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил зрителя по ходу матча второго круга Australian Open 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен вел во встрече против американца Лернера Тиена со счетом 3:1, однако затем проиграл первый сет — 3:6. В этот момент россиянин услышал крики со стороны трибун и в оскорбительной форме предложил болельщику оральный секс. В ответ на это другой зритель крикнул: «Правильно!».

На момент публикации новости Медведев проигрывает 3:6, 6:7 (4:7). Идет третий сет.

В первом круге Медведев оказался сильнее представителя Таиланда Касидита Самрея. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Во время третьего сета россиянин подошел к сетке и начал наносить удары ракеткой, в результате сломав ее.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о плане Трампа по санкциям против России для мирной сделки

      Великобритания передаст Украине новую систему ПВО

      Мужчина случайно запечатлел на камеру падение метеорита у своего дома

      Российский школьник под одобрительные крики в классе применил удушающий прием к сверстнику

      Зеленский рассказал о договоре с Британией о передаче миллиардов долларов

      Критики разгромили новый фильм режиссера «Пилы»

      39-летняя звезда Comedy Woman показала фигуру до и после похудения

      В Москве детский футбольный тренер избил отца одного из игроков после случая на матче

      Надругавшегося над малолетними детьми россиянина отправили в колонию

      В России отреагировали на соглашение Великобритании и Украины о столетнем партнерстве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше