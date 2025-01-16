Теннисист Даниил Медведев оскорбил зрителя во время матча Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев оскорбил зрителя по ходу матча второго круга Australian Open 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен вел во встрече против американца Лернера Тиена со счетом 3:1, однако затем проиграл первый сет — 3:6. В этот момент россиянин услышал крики со стороны трибун и в оскорбительной форме предложил болельщику оральный секс. В ответ на это другой зритель крикнул: «Правильно!».

На момент публикации новости Медведев проигрывает 3:6, 6:7 (4:7). Идет третий сет.

В первом круге Медведев оказался сильнее представителя Таиланда Касидита Самрея. Встреча завершилась в пяти сетах со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Во время третьего сета россиянин подошел к сетке и начал наносить удары ракеткой, в результате сломав ее.