Медведев сломал ракетку и камеру и вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча первого круга против представителя Таиланда Касидита Самрея завершилась в пяти сетах со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 8 минут.
Во время третьего сета Медведев подошел к сетке и начал наносить удары ракеткой, в результате сломав ее. Кроме того, он сломал закрепленную на сетке камеру. Россиянин получил от судьи предупреждение за неспортивное поведение.
Медведев занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это лучший показатель среди россиян. Самрей — 418-я ракетка мира.