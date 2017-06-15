Кристен Стюарт научит женщин краситься

Видео: pr.chanel.com

Французский модный дом Chanel показал новую коллекцию косметических средств для макияжа глаз Ombre Premiere. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 15 июня. В рекламной кампании приняла участие американская актриса и лицо марки Кристен Стюарт.

В линейку вошли тени для век, карандаш для глаз и новые стойкие гели для бровей.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.

Кристен Стюарт известна ролями в саге «Сумерки» и фильмах «На дороге», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха».