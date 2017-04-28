Chanel предложила женщинам мерцающие парфюмированные гели

Французский модный дом Chanel выпустил линейку парфюмированных гелей. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля. В коллекции представлены три аромата: Chance eau tendre, Chance eau fraiche и Chance eau vive.

Мерцающие гели заключены в круглые флаконы, наносить их рекомендуется на шею, запястья и зону декольте кончиками пальцев. Новинки уже поступили в продажу и представлены в фирменных бутиках модного дома.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.