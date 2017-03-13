Chanel предложила женщинам тающий на губах блеск

Французский модный дом Chanel представил косметическую новинку — блеск для губ Rouge coco gloss. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 марта. По словам представителей марки, благодаря своей нелипкой гелевой структуре средство «словно тает на губах». В рекламной кампании приняла участие дочь голливудского актера Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради Лили-Роуз.

В состав блеска входит комплекс Hydraboost, который содержит воски жожоба, подсолнечника и мимозы, а также натуральное производное кокосового масла, которое способствует увлажнению, смягчению и питанию губ.

Модный дом Chanel основан во Франции в 1909 году модельером Габриэль (Коко) Шанель. Первый магазин открыт в 1910 году в Париже. В женскую моду Шанель привнесла приталенный жакет, маленькое черное платье, дамскую сумку для ношения на плече. Изначально модный дом производил только одежду и аксессуары, затем стал выпускать парфюмерию, украшения, часы и косметику.