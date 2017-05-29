Chopard выпустил часы специально для Москвы

Ювелирно-часовая компания Chopard создала модели специально для Москвы. Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 29 мая.

Часы L.U.C Time Traveler One “Moscow” с функцией мирового времени выпущены лимитированной серией из 15 экземпляров и будут представлены в рамках 15-го московского ралли классических автомобилей L.U.C Chopard, которое пройдет 4 июня. L.U.C Time Traveler One — первая модель с функцией мирового времени в коллекции L.U.C — показывает время во всех 24 часовых поясах. Часы в 42-миллиметровом стальном корпусе оснащены новым автоматическим механизмом 01.05-L, полностью разработанном и произведенном в мастерских мануфактуры Chopard во Флерье.

Фото: пресс-служба L.U.C Chopard

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. В апреле 2017 года компания представила коллекцию украшений Red Carpet (серьги, кольца, браслеты и колье), созданную к открытию 70-го Каннского кинофестиваля.