Рианна создала гламурные украшения для Сhopard

Швейцарская ювелирно-часовая компания Chopard объявила о сотрудничестве с американской певицей Рианной. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 7 апреля. Вместе они представили новую коллекцию украшений, сочетающую городской шик и гламур.

«Я всегда была влюблена в изысканные ювелирные украшения Chopard, поэтому до сих пор не могу поверить в то, что создала совместную коллекцию с брендом», — сказала певица. В линейку вошли также и повседневные модели.

Фото: пресс-служба Сhopard 1 /3

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. В качестве одного из официальных представителей марки выступает российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.