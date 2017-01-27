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Chopard сделал украшения-трансформеры из бриллиантов

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Швейцарская компания Chopard представила новую коллекцию украшений под названием The Garden of Kalahari. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Бриллианты для украшений были получены после огранки частей алмаза The Queen of Kalahari, добытого в Ботсване.

В коллекции представлено колье, которое может трансформироваться в чокер с подвесками, их также можно прикреплять к серьгам.

В будущем ювелирная линейка пополнится браслетом с двумя бриллиантами огранки эмеральд, двумя кольцами, одно из которых украшено 20-каратным бриллиантом огранки кушон, и часами.

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. В качестве одного из официальных представителей марки выступает российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

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