Chopard приготовил украшения к Каннскому кинофестивалю

Ювелирно-часовой дом Chopard представит новую ювелирную коллекцию Red Carpet, приуроченную к открытию 70-го Каннского кинофестиваля, 20-летие сотрудничества с которым дом отмечает в 2017 году, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в четверг, 20 апреля.

В коллекцию вошли серьги-шандельеры и браслеты-каффы из титана с мавританским орнаментом, декорированные разноцветными полудрагоценными камнями, а также кольца с цветными камнями различной огранки и колье.

Фото: пресс-служба Chopard 1 /5

70-й Каннский кинофестиваль пройдет с 17 по 28 мая. Откроет фестиваль конкурсная лента «Призраки Исмаэля» Арно Деплешена, в которой снялись Марион Котийяр, Шарлотта Генсбур и Луи Гаррель.

Chopard — швейцарская компания-производитель часов, ювелирных изделий и аксессуаров класса люкс. Основана в 1860 году, штаб-квартира располагается в Женеве. Во время Каннского кинофестиваля 2016 года Chopard объявила о сотрудничестве с Gemfields, компании по добыче цветных драгоценных камней, и представила капсульную коллекцию Green Carpet High Jewellery с изумрудами.