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Создана линия одежды для любителей столичных строек и ограждений

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Бренд одежды Codered выпустил капсульную коллекцию толстовок Reconstruction в честь реконструкции зданий и дорог Москвы. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 27 сентября.

«Два дизайна модели — темная и светлая, собрали в себе сразу несколько символов: они отражают тот факт, что работа по благоустройству велась круглосуточно, а также передают неоднозначную реакцию жителей города на сам процесс», — отмечается в пресс-релизе. По словам создателей, основными цветами толстовок стали оттенки заграждений, установленных в городе на время реконструкции: салатовый с белым и красный.

В темной модели к основной гамме добавился черный, «чтобы подчеркнуть ночную символику». У обеих моделей выделяется дизайн рукавов, на которые нанесен геометрический с серебристым паттерн, имитирующий внешний вид заграждений.

Изделия доступны в магазинах бренда в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также на официальном сайте Codered. Цена толстовки — четыре тысячи рублей.

Codered — российский бренд уличной одежды с десятилетней историей, уходящей корнями в культуру граффити. Code Red – это шифр, которым обозначалось начало ядерного удара СССР на США. В 2006 году была выпущена первая вещь — специальная сумка для граффити-райтеров.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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