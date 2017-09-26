Российский ювелир сделала украшения c шнурками и жвачкой в память «лихих 1990-х»

Российский ювелир Диана Джанелли выпустила новую коллекцию украшений «Лихие», навеянную эстетикой российской масс-культуры начала и середины 1990-х годов, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

В коллекцию вошли браслеты, которые можно носить как чокеры, в виде черных и цветных шнурков с эглетами из белого золота с бриллиантовым паве и без такового, с гравировкой «Лихие», серьги в виде разноцветных шариков жевательной резинки, серьги с декором по мотивам советских значков и игрушек-неваляшек, массивные кольца с орлами, напоминающие украшения любителей тяжелого рока. По словам ювелира, она создавала коллекцию по детским и подростковым воспоминаниям — своим и друзей.

Фото: Dzhanelli Jewellery House 1 /3

Компания Dzhanelli Jewellery House основана в 2010 году ювелиром Дианой Джанелли. Ювелир начала карьеру на «Московском ювелирном заводе» с должности главного художника, а затем открыла собственный бренд. Марка Dzhanelli Jewellery выпускает ювелирные изделия из серебра, золота, платины, стали и титана с драгоценными и полудрагоценными камнями, эмалью в различных техниках, а также с фрагментами старинного хрусталя.