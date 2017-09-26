Создатели золотого бюста князя Монако выпустили украшения с маргаритками

Итальянский ювелирный бренд Damiani, известный, в числе прочего, созданием бюста князя Монако Альбера II из литого золота, представил новую коллекцию на ювелирной выставке Vicenzaoro. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из города Виченца.

Коллекция, в которую вошли кольца, серьги, браслет-ремешок и браслеты-цепочки, называется Margherita и посвящена королеве Маргарите Савойской. Основной декоративный элемент украшений — стилизованный цветок маргаритки из белого либо розового золота с лепестками, павированными бриллиантами, и сердцевиной из цветных камней в классической круглой огранке.

Фото: Damiani 1 /2

Компания Damiani основана в Валенце (Италия) в 1924 году. В настоящее время ею руководят внуки основателя: Гвидо Дамиани, президент компании, его сестра и брат Сильвия и Джорджио, занимающие посты вице-президентов.

Бренд специализируется на выпуске украшений класса люкс и восемнадцать раз становился обладателем премии Diamond International Awards. Среди клиенток компании — Шэрон Стоун, София Лорен, Дженнифер Энистон, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу и Тильда Суинтон. В 2015 году компания совместно с калифорнийским художником Barry X Ball выпустила бюст князя Монако Альбера II из золота. Общий вес скульптуры составил 13 килограммов.