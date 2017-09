Итальянцы создали «тайные сады» из изумрудов и сапфиров

Итальянская компания Pasquale Bruni на ювелирной выставке Vicenzaoro представила новые украшения коллекции Secret Gardens («Тайные сады»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Виченцы (Италия).

В коллекцию вошли коктейльные кольца и вечерние серьги с крупными изумрудами, сапфирами и рубинами в оправах, павированных бриллиантами. «В моем воображении каждый драгоценный камень — это сердце богини Флоры, влюбленной в Зефира и захваченной вихрем любви», — рассказала креативный директор бренда Эуджения Бруни.

Кроме серии Secret Gardens, бренд обновил коллекции Bon Ton Goddesses (в ней появились украшения с лунным камнем, сиреневым халцедоном и розовым кварцем), а также представил кольца для помолвки с бриллиантами-солитерами You and Me, Only.

Pasquale Bruni — компания-производитель украшений класса люкс, основанная ювелиром Паскале Бруни в Валенце (Италия). Выпускает коллекции дневных, коктейльных и вечерних украшений с бриллиантами и другими драгоценными камнями. В настоящее время должность креативного директора марки занимает его дочь Эуджения Бруни.