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06:37, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили об опустении сел из-за обстрелов ВСУ

Глава района Капленко: ряд сел в Харьковской области опустел из-за обстрелов ВСУ

Фото: Unsplash

Глава администрации Купянского района Александр Капленко заявил, что ряд освобожденных российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Капленко заявил об опустении населенных пунктов из-за обстрелов ВСУ и подчеркнул, что из них выехали жители. Он уточнил, что эта тенденция наблюдается в селах Тополи, Неждановка и Петровка.

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«Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села... И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область?» — возмутился он.

Представитель района добавил, что сотрудники администрации оказывают максимальную помощь оставшимся жителям региона. Власти также эвакуируют нуждающихся в медицинской помощи и решивших покинуть дом из-за обстановки.

Ранее стало известно о российском ударе по электроподстанции под Харьковом. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Марина Совина
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