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13:22, 27 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

Подполье: ВС РФ ударили в район электроподстанции в Харьковской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нанесли удар в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, прилеты произошли в 12:00. Он отметил, что электроэнергии нет с 26 апреля. Кроме того, практически не работает мобильная связь, добавил Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу со снарядами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Как он предположил, аэродром с большой вероятностью подготовили «для бомбардировки Новых территорий и Крыма».

Утром 27 апреля Лебедев также проинформировал об ударе по расположению украинских войск в Харькове. По его словам, военные находились в психиатрической больнице в Салтовском районе города.

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      Кристина Есикова
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