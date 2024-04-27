Подполье сообщило о российском ударе по электроподстанции под Харьковом

Подполье: ВС РФ ударили в район электроподстанции в Харьковской области

Российские войска нанесли удар в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, прилеты произошли в 12:00. Он отметил, что электроэнергии нет с 26 апреля. Кроме того, практически не работает мобильная связь, добавил Лебедев.

Ранее координатор николаевского подполья сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу со снарядами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Как он предположил, аэродром с большой вероятностью подготовили «для бомбардировки Новых территорий и Крыма».

Утром 27 апреля Лебедев также проинформировал об ударе по расположению украинских войск в Харькове. По его словам, военные находились в психиатрической больнице в Салтовском районе города.