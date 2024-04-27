Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:05, 27 апреля 2024Бывший СССР

Подполье рассказало об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складу на аэродроме Мартыновка

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России ударили по складу с боеприпасами на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.

«Вчера несколько раз сообщали о пролетах самолетов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пять километров, прилетело в какой-то из складов с БК (боекомплектом — прим. «Ленты.ру»)», — рассказал подпольщик.

По словам Лебедева, аэродром с большой вероятностью подготовили «для бомбардировки Новых территорий и Крыма».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Краснодарский край ночью атаковали десятки украинских беспилотников. Под удар попал нефтезавод

      Звезда «Очень странных дел» поделилась фото в бикини и мини-шортах

      Опасная бактерия усилила защиту против лечения

      Дроны-камикадзе ВСУ атаковали трактор, зерновоз и машины в российском регионе

      Пассажирский Boeing резко сменил курс из-за оторвавшегося трапа

      Женщина разбогатела на 4,6 миллиона рублей благодаря совету бойфренда

      В Германии отказ Шольца поставлять Украине Taurus назвали непонятным

      Российскому журналисту избрали меру пресечения по делу о распространении фейков

      Российский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки дронов

      Россиянка с младенцем в руках выпала из окна многоэтажки на глазах у мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше