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06:14, 28 апреля 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударе России по заводу и отелю наемников в Николаеве

Подполье: ВС России ударили по заводу и отелю наемников в Николаеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные ударили по Судостроительному заводу имени 61 коммунара в Николаеве и по гостинице с англоязычными наемниками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, на заводе жили и тренировались морпехи. Кроме того, там собирали водные дроны. Еще один удар был нанесен по гостинице, в которой проживало более двух десятков англоязычных иностранных наемников.

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Лебедев также сообщил о взрыве с повторной детонацией в стороне речного порта Николаева. По данным подполья, месяц назад там проводились разгрузочно-погрузочные работы, а также была зафиксирована большая очередь из грузовиков.

27 апреля координатор николаевского подполья заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по местам скопления украинских военных в населенном пункте Молодежное Херсонской области. По его словам, произошел прилет по магазину в Белозерске, где были бойцы Вооруженных сил Украины.

В тот же день Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар в район электроподстанции в поселке городского типа Боровая Харьковской области.

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      Сергей Грехов
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