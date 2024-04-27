Подполье заявило об ударе России по местам скопления ВСУ в Херсонской области

Подполье: ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по местам скопления украинских военных в населенном пункте Молодежное Херсонской области. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его цитирует РИА Новости.

Кроме того, по его словам, произошел прилет по магазину в Белозерске, где были бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВС России уничтожили украинские вышки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи в городе Бериславе, находящемся на подконтрольной Киеву части региона. Как он уточнил, для этого были использованы FPV-дроны «Велес».

23 апреля сообщалось об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области. Как рассказал глава региона, украинские военные пытались переправиться через Днепр на четырех лодках.